США не дадут Украине гарантий безопасности – отставной офицер НАТО

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Никакие западные войска, даже под видом миротворцев, не помогут Украине. Единственный вариант – это гарантии безопасности от США, но и их Киев вряд ли получит.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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