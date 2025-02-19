США не дадут Украине гарантий безопасности – отставной офицер НАТО
Никакие западные войска, даже под видом миротворцев, не помогут Украине. Единственный вариант – это гарантии безопасности от США, но и их Киев вряд ли получит.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он (премьер Британии Кейр Стармер – ред.) сказал, что готов рассмотреть возможность отправки британских войск, но даже если мы это сделаем, ничего не сработает, если у Украины не будет гарантии безопасности от США, и я думаю, что их точно не будет.
Президент США Трамп хочет положить конец этой войне. Он хочет, чтобы мы вернулись к нормальной жизни, и для него это самое важное. Улучшение отношений с ядерной сверхдержавой Россией, чтобы у нас были стабильные отношения и мирное сосуществование в Европе с нашими союзниками. Мы тоже этого хотим, но мы не будем идти по старому пути, который привел к катастрофе», – заключил Дэвис.
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