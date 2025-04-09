Штаты боятся воссоздания СССР и не допустят победы ни одной из сторон – Пасков

США не допустят полной победы ни России, ни Украины, потому что в обоих этих случаях произойдет слияние этих стран.

Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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