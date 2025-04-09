Штаты боятся воссоздания СССР и не допустят победы ни одной из сторон – Пасков
США не допустят полной победы ни России, ни Украины, потому что в обоих этих случаях произойдет слияние этих стран.
Об этом в эфире видеоблога признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если американская сторона заставит российскую сторону не просто захватить эти четыре области, а дойти в некоторых участках до реки Днепр, это усилит слишком много Россию, с их точки зрения, им это не нужно. Им не нужна как украинская победа, как и никогда не была нужна, хотя, конечно, говорили многое другое, им не нужна и победа России над Украиной.
Потому что в обоих случаях они будут иметь дело тогда с возродившимся, хотя и обескровленным этой большой войной Советским Союзом, с которым мы не воевали сколько десятилетий, не надо нам больше такое. Мы никогда ни за что не допустим такого. Хоть под повесткой Киева, хоть под повесткой Кремля, нам такое больше не надо. И они не допустят победы ни одной из сторон…
Я не имею в виду политическую модель, я имею в виду масштабы. Что говорил Збигнев Бжезинский? Россия без Украины — это просто региональная сила. Россия с Украиной — это уже глобальный игрок. И он знал, о чем говорит», – заявил Пасков.
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