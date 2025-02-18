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Французское издание Le Monde пишет об итогах вчерашнего экстренного саммита европейских лидеров в Париже, посвященного выработке общей позиции по украинскому вопросу.

Чехия, Румыния, Словения и прибалтийские лимитрофы публично возмутились тем, что их не позвали на мероприятие, пишет газета.

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Конфидент издания в чешском правительстве заявил, что «ни одна другая страна Европы не имеет больше украинских беженцев на душу населения, чем Чехия». Кроме того, Прага поставла себе в заслугу «одну из самых эффективных систем снабжения оружием» – речь идет о неоднократно попадавшей в коррупционные скандалы чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины.

«Не считая Польшу, нет страны более близкой к войне, чем Чехия», – заявил источник в чешском правительстве, осудив «высокомерие» французского президента Эмманюэля Макрона.

Советник по вопросам обороны и безопасности и.о румынского президента Илие Болояна Кристиан Диаконеску также выразил сожаление, что его страну не пригласили в Париж, «несмотря на ее усилия».

«Тематика обсуждений не будет связана с безопасностью и стабильностью восточного фланга НАТО, в частности, Черноморского региона, и, что очень важно, никаких решений не будет принято. Но я могу вас заверить, что за этим последуют дальнейшие шаги, которые будут включать и нас», – считает он.

А президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила, что, пригласив не все страны Европы, организаторы саммита в Париже «показывают миру, что даже в рамках ЕС не все государства считают равными».

Обиженная словенка добавила, «это не та Европа, которая будет достойным партнером для США».

Как известно, инициированное Эммануэлем Макроном мероприятие собрало узкий круг – премьер-министров Великобритании, Дании, Испании, Польши и Италии, канцлер Германии, генсек НАТО и президент Еврокомиссии.

Тем не менее, встреча окончилась безрезультатно – никаких решений по Украине по ее итогам принято не было. Польский премьер Дональд Туск попытался оправдать это процедурными особенностями:

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», – сказал он.

В такое обьяснение верится с трудом. Особенно учитывая широко обьявленную ранее срочность и намерение участвовавшего в мероприятии британца Стармера вылететь после Парижа в Штаты на консультации с Трампом.

Кроме того, заранее говорилось, что от итогов этого саммита зависит позиция Киева по продолжению войны. Так что отсутствие конкретных решений Европы может стать сигналом уже для Киева – соглашаться на то, чего от него требуют Штаты.