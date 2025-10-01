«Русские заставят НАТО страдать, не доводя до войны» – бывший функционер Байдена

Константин Серпилин.  
01.10.2025 13:43
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 497
 
Дзен, Китай, НАТО, Политика, Россия, США


Политика администрации Трампа привела к тому, что теперь Россия и Китай ведут себя гораздо решительнее.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил Джон Файнер – бывший заместитель советника по нацбезопасности Джейка Салливана в администрации Байдена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика администрации Трампа привела к тому, что теперь Россия и Китай ведут себя гораздо решительнее.

«Эта администрация больше сосредоточена на нашей стране и нашем полушарии, с точки зрения военных ресурсов, что является большим изменением. Что делают наши противники в ответ на такой стратегический расклад? Россияне в последние недели впервые со времён начала войны начали серьёзно проверять решимость НАТО. Вторжение здесь и в других странах, диверсионные операции по всей Европе.

Я не верю, что Россия хочет войны с НАТО, я думаю, что они, на самом деле, не стремятся к войне с НАТО. Но я думаю, что они хотят зайти настолько далеко, насколько это можно, чтобы заставить страны НАТО заплатить [за поддержку Украины], не доводя дело до войны, что является испытанием для альянса», – сказал Файнер.

Китай же, по его словам, придерживается другого подхода,

«Они пытаются вовлечь администрацию США в переговоры, чтобы понять, смогут ли они заключить крупную сделку, одновременно оказывая давление на партнёров Америке в Индо-Тихоокеанском регионе.

Многое изменилось. И я думаю, что это связано с тем, что мы по-другому смотрим на мир и на то, как он устроен», – рассуждал соратник Байдена.

