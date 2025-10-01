«Русские заставят НАТО страдать, не доводя до войны» – бывший функционер Байдена
Политика администрации Трампа привела к тому, что теперь Россия и Китай ведут себя гораздо решительнее.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил Джон Файнер – бывший заместитель советника по нацбезопасности Джейка Салливана в администрации Байдена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Эта администрация больше сосредоточена на нашей стране и нашем полушарии, с точки зрения военных ресурсов, что является большим изменением. Что делают наши противники в ответ на такой стратегический расклад? Россияне в последние недели впервые со времён начала войны начали серьёзно проверять решимость НАТО. Вторжение здесь и в других странах, диверсионные операции по всей Европе.
Я не верю, что Россия хочет войны с НАТО, я думаю, что они, на самом деле, не стремятся к войне с НАТО. Но я думаю, что они хотят зайти настолько далеко, насколько это можно, чтобы заставить страны НАТО заплатить [за поддержку Украины], не доводя дело до войны, что является испытанием для альянса», – сказал Файнер.
Китай же, по его словам, придерживается другого подхода,
«Они пытаются вовлечь администрацию США в переговоры, чтобы понять, смогут ли они заключить крупную сделку, одновременно оказывая давление на партнёров Америке в Индо-Тихоокеанском регионе.
Многое изменилось. И я думаю, что это связано с тем, что мы по-другому смотрим на мир и на то, как он устроен», – рассуждал соратник Байдена.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: