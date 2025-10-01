«Русские заставят НАТО страдать, не доводя до войны» – бывший функционер Байдена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политика администрации Трампа привела к тому, что теперь Россия и Китай ведут себя гораздо решительнее.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил Джон Файнер – бывший заместитель советника по нацбезопасности Джейка Салливана в администрации Байдена, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эта администрация больше сосредоточена на нашей стране и нашем полушарии, с точки зрения военных ресурсов, что является большим изменением. Что делают наши противники в ответ на такой стратегический расклад? Россияне в последние недели впервые со времён начала войны начали серьёзно проверять решимость НАТО. Вторжение здесь и в других странах, диверсионные операции по всей Европе. Я не верю, что Россия хочет войны с НАТО, я думаю, что они, на самом деле, не стремятся к войне с НАТО. Но я думаю, что они хотят зайти настолько далеко, насколько это можно, чтобы заставить страны НАТО заплатить [за поддержку Украины], не доводя дело до войны, что является испытанием для альянса», – сказал Файнер.

Китай же, по его словам, придерживается другого подхода,