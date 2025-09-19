Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское военно-политическое руководства скрывает правду о положении дел на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Офицер порадовался сводкам о якобы успехах ВСУ на фронте, заметив, что при этом людям не говорят всей правде.

«Но я ничего не слышал о том, что русские еще с позавчерашнего дня зашли в Купянск. И я абсолютно ничего не слышал, что сегодня уже на западные окрестности частного сектора города Покровск вошли русские. Еще раз подчеркиваю, если вы хорошо услышали: на западных окрестностях, не на восточных», – негодует Лапин.

По его словам, имеет место «очень серьезная история».

«Это история работы диверсионных групп русских, вклинивающихся в нашу оборону, используя, как я говорю, систему «Дуршлаг», как мы ее называем. Знаете, как грабли», – заявил майор.

Он объясняет, что сплошной линии обороны у ВСУ нет, чем пользуются русские, просачиваясь между опорными пунктами.