«Русские зашли на западные окраины Покровска, используя систему «Дуршлаг» – майор ВСУ

Игорь Шкапа.  
19.09.2025 15:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Россия, Спецоперация, Украина


Украинское военно-политическое руководства скрывает правду о положении дел на фронте.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицер порадовался сводкам о якобы успехах ВСУ на фронте, заметив, что при этом людям не говорят всей правде.

«Но я ничего не слышал о том, что русские еще с позавчерашнего дня зашли в Купянск. И я абсолютно ничего не слышал, что сегодня уже на западные окрестности частного сектора города Покровск вошли русские. Еще раз подчеркиваю, если вы хорошо услышали: на западных окрестностях, не на восточных», – негодует Лапин.

По его словам, имеет место «очень серьезная история».

«Это история работы диверсионных групп русских, вклинивающихся в нашу оборону, используя, как я говорю, систему «Дуршлаг», как мы ее называем. Знаете, как грабли», – заявил майор.

Он объясняет, что сплошной линии обороны у ВСУ нет, чем пользуются русские, просачиваясь между опорными пунктами.

«И это проблема отсутствия личного состава. А при отсутствии личного состава те, кто там сейчас есть на позициях, что делают? Они истощаются, они не имеют ротации. Соответственно это приводит к потере личного состава, потере позиций, тому, что люди гибнут, потому что они истощены, потому что они без отдыха. Русские тактику на Покровском направлении очень умело использовали», – признает Лапин.

