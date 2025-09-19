«Русские зашли на западные окраины Покровска, используя систему «Дуршлаг» – майор ВСУ
Украинское военно-политическое руководства скрывает правду о положении дел на фронте.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Офицер порадовался сводкам о якобы успехах ВСУ на фронте, заметив, что при этом людям не говорят всей правде.
«Но я ничего не слышал о том, что русские еще с позавчерашнего дня зашли в Купянск. И я абсолютно ничего не слышал, что сегодня уже на западные окрестности частного сектора города Покровск вошли русские. Еще раз подчеркиваю, если вы хорошо услышали: на западных окрестностях, не на восточных», – негодует Лапин.
По его словам, имеет место «очень серьезная история».
«Это история работы диверсионных групп русских, вклинивающихся в нашу оборону, используя, как я говорю, систему «Дуршлаг», как мы ее называем. Знаете, как грабли», – заявил майор.
Он объясняет, что сплошной линии обороны у ВСУ нет, чем пользуются русские, просачиваясь между опорными пунктами.
«И это проблема отсутствия личного состава. А при отсутствии личного состава те, кто там сейчас есть на позициях, что делают? Они истощаются, они не имеют ротации. Соответственно это приводит к потере личного состава, потере позиций, тому, что люди гибнут, потому что они истощены, потому что они без отдыха. Русские тактику на Покровском направлении очень умело использовали», – признает Лапин.
