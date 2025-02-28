Россия не против разрабатывать недра вместе с США – Лукашенко

Соглашение США и Украины по доступу к недрам, которое будет подписано вскоре, может не нравиться России.

Об этом в интервью американскому бизнесмену и блогеру Марио Науфалу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама