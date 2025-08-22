Россия будет без помех продвигаться по Украине до самого ухода Трампа – укро-пропагандист раскрыл «планы Путина»
Президент России Владимир Путин намерен принять капитуляцию Украины при следующем президенте США.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский политический обозреватель, антироссийский пропагандист и открытый гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вы меня спросите, чего хочет Путин, он хочет, чтобы до марта 2029 года сохранялась такая статическая ситуация, чтобы Трамп не вводил новых санкций и чтобы он не помогал Украине. И возможно за эти годы Путин смог бы оккупировать больше украинской земли.
Вот мы говорим, что ему потребуется для оккупации, скажем, Донецкой области, а может и других, территорий, которые сегодня аннексированы Россией, но находятся под контролем Украины, четыре года. Да, правильно. Это и есть его план. Четыре года правления Трампа он будет оккупировать эти территории, а затем, когда будет новый американский президент, он уже с новыми оккупированными территориями будет или договариваться о капитуляции Украины или идти дальше», – считает Портников.
Он недоумевает, что никто не видит этот «обычный план, как когда-то были коммунистические пятилетки», а ищут реальные действия в заявлениях.
«Политика – это не слова, не выступления, не переговоры, не форумы мира. Политика – это действия. Все другое – это гарнир, это шоу, которые сопутствуют политике. Если нет реальных действий, нет новых санкций, нет новой военной помощи, нет разрешения бить по русским позициям, значит это означает, что президент США действует в русле желаний президента РФ», – приходит к выводу Портников.
