Российский эксперт: Трамп действительно устроил «Лукойлу» и «Роснефти» большие проблемы
Новые антироссийские санкции США имеют более точечный характер и могут навредить.
Об этом в эфире видеоблога «Baltnews» заявил экономический эксперт Владимир Демидов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да, эти санкции действительно могут сильно навредить. В первую очередь они повлияют на маржинальность этих компаний.
Компании продолжат продавать нефть, но в ситуации введения новых санкций им придется искать новые пути обхода и варианты решения этих проблем. Это новые издержки, значит, падает прибыльность.
Второе – вопрос легитимности иностранных активов этих компаний. Например, «Лукойл» в Мексике, «Лукойл» на Ближнем Востоке. Что будет с этими компаниями? Сейчас это под большим вопросом», – заявил Демидов.
Санкции нанесут урон технологической части.
«Большинство крупных компаний, не только российских, а и мировых, не держат свой парк оборудования. Допустим, буровыми работами занимаются вполне определенные фирмы, практически все эти компании западные, если не брать Китай.
Теперь эти фирмы не смогут работать с российскими компаниями на их иностранных проектах – в Мексике, например. Компании не смогут поддерживать необходимый уровень добычи на этих проектах, и, значит, не смогут выполнять свои контрактные обязательства перед правительствами этих стран».
Нанесут урон санкции и по экономической части:
«Практически все компании кредитуются. Банки либо откажутся полностью от кредитования проектов, либо их условия будут таковы, что компании будут задумываться, прежде чем брать эти кредиты. То есть, это существенно сократит активность этих компаний».
