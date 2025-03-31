Репрессированный соратник Зеленского: ЕС заинтересован в поражении Украины

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ЕС намерен прибрать к рукам Западную Украину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик не понимает, зачем Украина продолжает войну, в которой регулярно теряет территории.

«Мое понимание, что преимущество для той же Франции, Британии, Еврокомиссии, Европы в целом заключается в том, что, во-первых, они могут предложить Украине свою версию договора о минералах в обмен на военную поддержку, тем более, что уже такая история в истории Украины тоже была. 106 лет назад Петлюра согласился на то, чтобы предоставить западноукраинские земли полякам, передать в обмен на помощь польской армии Пилсудского в борьбе с советами. Все, понятное дело, проиграли, Западная Украина осталась оккупированной Польшей, а Пилсудский подписал с Советами мир, а Петлюра ушел в историю», – сказал Дубинский.

Он считает, что ЕС «более интересует, чтобы Украина понесла военное поражение, которое выглядит неизбежно».

«Во-первых, договоренности о мире между США и РФ несут для Европы гораздо большую угрозу, чем военное поражение Украины. В свою очередь поражение, которое может понести Украина, принесет Европе пользу, потенциально в виде присоединения западноукраинских земель», – считает политик.

По его словам, военное поражение будет означать капитуляцию, что приведет к банальному разделу страны.