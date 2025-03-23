Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Washington Post утверждает, что прямых переговоров между Украиной и Россией в Саудовской Аравии не будет. С переговорщиками от каждой из стран американцы будут вести отдельный разговор.

Украинская делегация, которую будут возглавлять министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы президентского Офиса Павел Палица, встретится с американцами уже завтра. Российская делегация, в состав которой входят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, будет вести переговоры на следующий день.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Посредниками от США выступят представитель Госдепартамента Майкл Антон, помощники Кита Келлога и представители офиса советника по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Как заявил Кит Келлог в интервью ABC, переговоры пройдут уже 23-24 марта, а коммуникация будет осуществляться через посредников в формате «челночной дипломатии».

Келлог рассказал, что общение двух сторон будет организовано так, что российская и украинская делегации не будут находиться в одной комнате. Келлог обьяснил, что россияне и украинцы будут расположены в разных помещениях, а перемещаться будут американские переговорщики. Заниматься координацией этого процесса планируют сразу три команды от США

Отмечается, что цель этих встреч – согласовать прекращение огня в Черном море и защиту от обстрелов критической инфраструктуры обеих стран. Также будут обсуждаться вопросы экспорта зерна через Черное море, что являлось частью предварительного соглашения, заключенного летом 2022 года, пишет издание.

Сейчас уже вполне очевиден провал медийной атаки сил антитрамповской коалиции с Украиной в своем составе, вс. последнюю неделю пытавшихся убедить общественное мнение стан Запада чуть ли не в провале телефонных договоренностей Трампа с Путиным и выставить Россию ненадежным партнером, нарушающим данные им обещания.

По факту Трамп просто не обращает внимания на разговоры о том, что Путин якобы то ли сорвал, то ли нарушил договоренности, то ли вообще отказался от плана тридцатидневного прекращения огня. Под эту сурдинку плотные переговоры и закулисные торги с РФ продолжаются, а вместе с ними и вероятность выхода на какой-то итоговый компромисс. Россия, при этом, активно подыгрывает Трампу в нужных местах, создавая ощущение сыгранного тандема. Что пугает одних на Западе и вдохновляет других.

В мире Трампа и его помощников процесс идет очень хорошо и едва ли не близок к своему завершению. Выдает ли Трамп желаемое за действительное или нет, мы увидим в самое ближайшее время.