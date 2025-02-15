«Пролетая над гнездом кукушки»: Украинские психи сдают осколки дронов и ракет на металлолом

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Случаются истории, в которых прекрасно все. Вот, например, новости из села Александровка Одесской области.

Сразу поясню, что в ней находится главная психушка Новороссии. Если применять к реалиям, то «Кукушкино гнездо» с Николсоном, не будь это Америка, снимали бы в ней. Даже Высоцкий в некоторых своих стихах опирался на события в дурдоме под Одессой — биографы не дадут соврать. Там был, есть и будет самый п-ц.

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Короче, не безнадежные «вылеченные» пациенты впоследствии отправляются в мир — в мэрию Александровки, если умеют сосчитать три спички, или в люди — если отличают съедобные предметы от несъедобных.

Понятное дело, что для реабилитации они активно участвовали в политической жизни и, конечно, во всех майданах. А ныне…

А ныне сдают в СБУ собственный электорат. Собственных граждан. Доноров, ссука, своей же громады — вообще, даже для украинских реалий, если не шуцманы заловили, так не бывает, это дичь.

Но!

«Имеют место факты несанкционированного изъятия местными жителями из мест падения обнаруженных ими целых и обломков средств поражения, а также размещение их фото и видеоизображений в СМИ», — пишут дегенераты из пси… ой, из местной мэрии об обломках ракет, шахедов и прочей херни от ПВО, которую прохожие явно отнесли на металлолом к цыганам.

Ну, бомбили Александровку. Ну, так бывает. Нечего к психам таких же психов, но в пикселе, подселять.

Из комментариев в соцсетях становится ясно, что и правда, местные «хайзенберги» извлекают из «средств поражения» (реально куски ракет и дронов) платину и прочие ценные металлы, ну а другие просто сдают это говнище на металлолом.

Что нелогично???

«Указанные факты негативно влияют на эффективность выполнения задач уголовного производства и препятствуют быстрому и объективному исследованию обстоятельств совершения преступления, а размещение фото- и видеоизображений обнаруженных обломков средств поражения в медиа позволяет стране-агрессору идентифицировать места падения/ущерба средств поражения и осуществлять в дальнейшем корректировку маршрутов средств поражения для нанесения новых ударов» — настаивают пациенты из мэрии Александровки.

Извините за слог, но они только недавно овладели буквами (терапия — их за это не бьют).

А были бы нормальные, сами бы сказали: «Это мы обломки спи…ить хотели, а вы нас опередили!».

Но «славаукраине!» в любом случае.

Подселите их уже к ЧАЭС.