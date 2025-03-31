Прибалтийские лимитрофы возмущены попытками Зеленского продлить свою агонию за их счет

Сергей Рыжов.  
31.03.2025 10:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина


Потенциальное перемирие на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Прибалтики, поскольку, по их мнению, Россия продолжит перевооружаться и перебросит войска на северо-восточный фланг НАТО, пишет британская Financial Times со ссылкой на министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене. По их мнению, после остановки боевых действий на Украине Россия «очень быстро перераспределит свои силы» и «нарастит свой военный потенциал».

Министр Минобороны Эстонии Ханно Певкур допускает, что из 600 тысяч российских военных, которые сейчас находятся на Украине, 300 тысяч будут, вероятно, передислоцированы.

Потенциальное перемирие на Украине резко увеличит угрозу безопасности для стран Прибалтики, поскольку, по их...

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«Эти люди не вернутся в разные регионы России, чтобы собирать кукурузу или заниматься чем-то другим, потому что зарплата в армии в 5–10 раз выше, чем та, что они могли бы получать у себя дома», – заявил он.

Особое беспокойство у эстонцев вызывают очередные белорусско-российские военные учения «Запад-2025», запланированные на сентябрь этого года. Их в странах Балтии рассматривают как подготовку к полномасштабному конфликту с НАТО. В 2021 году после завершения учений российские войска остались в Белоруссии, а уже в феврале 2022-го были задействованы для наступления на северные регионы Украины.

Литва, Латвия и Эстония выступают против передислокации войск из их региона для формирования европейских сил сдерживания, которых должны направить в Украину после разрешении конфликта по планам Стармера и Макрона.

«Мы не можем рисковать безопасностью восточного фланга НАТО», — поясняет свою позицию Певкур.

В России эти откровения прибалтов не остались незамеченными.

«Появились первые признаки трещин в нерушимой дружбе Прибалтики с Украиной. Зеленский, видимо, в своей привычной хамской манере на очередной «коалиции желающих» потребовал создания на Украине сил сдерживания НАТО и переброски для этого в Донбасс контингентов НАТО из других частей Европы. Потому что Эстония и Литва, никому вроде бы не отвечая и без всякого инфоповода, заявили вдруг, что такое неприемлемо: забирать войска с восточного фланга НАТО нельзя, и останавливать войну на Украине тоже нельзя, потому что тогда Путин выиграет время, перегруппируется и нападет уже на страны Балтии. В общем, пусть уж дальше всё идёт как идёт. Пусть украинцы ещё годика хотя бы четыре повоюют вместо нас за нашу и вашу свободу», – пишет журналист из Калининграда Александр Носович.

В Киеве прибалтам также досталась «пара ласковых».

«Вот это заявление министров обороны Эстонии и Литвы о том, что прекращение войны у нас резко увеличивает угрозу для них, это не об откровенном цинизме. С цинизмом давно всё понятно. И даже не о тупости этих министров обороны, не понимающих, что многие вещи не произносятся вслух, даже если они очевидны.

Это о том, что в НАТО больше не верят даже Литва и Эстония, не рассчитывают на него. Всё, бобик сдох, так ни разу и не тявкнув», – в таких экспрессивных выражениях расценил эстонский демарш депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Байка про «открытые двери в НАТО», которой десять лет кормили, лживая с самого начала. Искренне интересно, что сделают с партнёрами, когда настанет их очередь и возьмутся за них, возопят ли они горько и скорбно, уязвленные в лучших чувствах?», – возмущается он.

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