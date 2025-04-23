Пошел окончательный этап выкручивания рук Украине – майор ВСУ

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 14:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


США выйдут из украинского проекта, обвинив Киев в недоговороспособности.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США выйдут из украинского проекта, обвинив Киев в недоговороспособности. Об этом на канале экс-спикера...

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«Самое страшное в ситуации – это то, что сейчас пошел окончательный этап выкручивания рук Украине. Руки они не выкрутят, и Трамп это использует. Потому что россиянам никакого требования еще никто не ставил. Тем не менее, сейчас это все обвинения лягут на плечи Украины, что мы не договороспособны, что мы не хотим уступать, уже тенденции и заявления Трампа об этом свидетельствуют, там, где он сказал, что, если они не договорятся, Трамп может бросить эту затею.

Потому что уже, в принципе, Республиканская партия начинает тестировать тезис, который называется: «Ну, мы хоть попытались сделать мир. Мы хоть попытались для той Европы, которая здесь нехорошо торгует с американцами, сделать мир, потому что это же война в них, а не в нас». И отвлечься на совсем другие проблемы, забросив эту историю, сказав, что эти идиоты не хотят мириться: «Мы попробовали, ну они не хотят, поэтому пошли они лесом, а Украина виновата». И вот так вот Трамп сделает. Я убежден в этом, поэтому нам нужно на это также взвешивать», – заявил Лапин.

По мнению экс-нардепа, Украина уже не получит никакой помощи от США в виде грантов.

«То, что мы даже не получим помощи в виде каких-либо других вариантов, это тоже факт. Подтверждается тем, что на 25-й год никаких средств на это в Америке не заложено, не зафрактовано. Мы сейчас добираем то, что было проголосовано американским конгрессом, и все», – резюмировал Лапин.

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