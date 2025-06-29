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Польский медиапортал In Poland пишет, что все больше украинцев рассматривают переезд из Польши в другие страны ЕС, в частности в Германию, По оценкам издания, это создает риск для польской экономики и демографии.

В публикации говорится, что украинцы уже сейчас формируют значительную часть польского ВВП — до 2,7%, а доход в бюджет из их присутствия может достигать 33 миллиардов злотых. Так что полякам грех жаловаться – их страна заработала на украинских беженцах в восемь (!) раз больше, чем предоставила им помощи.

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Наиболее уязвимой сферой станет демография. Около 40% украинских беженцев — дети, тогда как у польских семей этот показатель вдвое меньше, если эти украинские семьи покинут страну, Польша потеряет шанс омолодить нацию и усилить свою демографическую стабильность.

Есть сложности и с интеграцией украинцев на польский рынок труда. Несмотря на то, что более половины украинцев имеет высшее образование, только треть из них работают по специальности.

“Если Польша не изменит своего подхода, она рискует потерять не только рабочие руки, но и будущее. Потому что без молодых, активных семей — как польских, так и украинских — страна будет постепенно стареть и терять динамику развития”, — отмечают авторы материала.

Данные о значительном вкладе украинцев в экономику Польши подтверждаются и другими источниками. Издание Вiznes.Іnteria приводит статистику, согласно которой украинцы в Польше в первом квартале 2025 года основали более 10 тысяч компаний.

Около 80% активного бизнеса, зарегистрированного иностранцами в Польше за первый квартал этого года, руководят граждане Украины. Среди компаний:

22% связано со строительством; 15% предоставляют телекоммуникационные и информационные услуги; 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг.

Годом ранее доминирующими секторами присутствия украинцев были информация и связь (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).

Похожие данные привожят и украинские СМИ, сведя их в ьаблицу для наглядности.

А вот британская ВВС обращает внимание на другой аспект нынешней инвазии украинцев в польское общество. Согласно исследованию, о котором пишут британцы, польскую бытовую украинофобию в основном, поддерживают молодые женщины фертильного возраста. Молодые польки больше всего не любят украинок аналогичного возраста.

В публикации говорится, что польские женщины в возрасте до 29 лет испытывают наибольшую неприязнь к украинским женщинам, живущим в Польше. Ученые связывают это с конкурентными отношениями между группами. В частности указывают на несколько причин:

– Женщины беспокоятся о конкуренции за работу и жилье.

– Украинские женщины критично относятся к польским салонам красоты, считая их услуги некачественными и завышенными по цене.

– Украинки считают себя более привлекательными. Согласно исследованиям, украинки в среднем поставили себе 8,5 баллов, а польки — только 6,5.