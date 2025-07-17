Европа ставила перед утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским нереальные цели, когда подговаривала его пойти в контрнаступ на российский Крым.

Об этом бывший министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это сложные дискуссии, которые мы ведем с украинскими друзьями. Насколько реалистично противостоять ядерной державе. Реальна ли идея вернуть Крым. Наверное, большинство из нас думает, что это было бы здорово, но это не так реалистично. Когда мы говорили им о том, что они должны победить, особенно в вначале, мы оказывали слишком большое давление на бедного президента Зеленского…

Мы как свободолюбивые люди хотим, чтобы они вернули себе всю территорию. Но подход, который выбрал президент Зеленский в последние месяцы, более реалистичен», – рассуждал Шмидт.