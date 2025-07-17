«Подключим и Турцию!»: латышка потребовала от немца не мешать «бедному» Зеленскому «возвращать Крым»

Елена Острякова.  
17.07.2025 16:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа ставила перед утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским нереальные цели, когда подговаривала его пойти в контрнаступ на российский Крым.

Об этом бывший министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа ставила перед утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским нереальные цели, когда подговаривала его...

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«Это сложные дискуссии, которые мы ведем с украинскими друзьями. Насколько реалистично противостоять ядерной державе. Реальна ли идея вернуть Крым. Наверное, большинство из нас думает, что это было бы здорово, но это не так реалистично. Когда мы говорили им о том, что они должны победить, особенно в вначале, мы оказывали слишком большое давление на бедного президента Зеленского…

Мы как свободолюбивые люди хотим, чтобы они вернули себе всю территорию. Но подход, который выбрал президент Зеленский в последние месяцы, более реалистичен», – рассуждал Шмидт.

С ним не согласилась министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая предлагает натравить на Крым еще и Турцию.

«Когда мы говорим о Крыме или юге Украины, Турция заявила, что никогда не признает его российским с юридической точки зрения. И мы никогда этого не сделаем. У них есть стратегический интерес в том, чтобы северное побережье Черного моря навсегда осталось не российским. Мы постоянно забываем, что в Европе есть очень сильный геополитический игрок», – сказала Браже.

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