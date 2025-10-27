Почему Зеленский позволяет себе дерзить Трампу
Украинский диктатор Зеленский играет на имеющихся противоречиях между Лондоном и Вашингтоном. Об этом в эфире своего блога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня Зеленский играет на негласном, подспудном, и, всё-таки, противостоянии между Лондоном и Вашингтоном. Он пытается лавировать между этими двумя игроками. Более того, время от времени Зеленский пытается выступать в роли такого себе лидера антитрамповской коалиции, которая неформально группируется в Европе. Имея ещё одно дополнительное плечо, Зеленский может позволить себе дерзить Трампу, понимая, что, если Трамп откажет в деньгах и военной помощи, то его поддержат Великобритания, Франция, Германия и другие государства, что мы сегодня и наблюдаем», – отметил эксперт.
По его мнению, в этом вопросе многое зависит от того, как будут развиваться дальнейшие отношения между США и Россией, и состоится ли ранее анонсированная, но отложенная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Второй этап – это каким образом Трамп сможет надавить на европейцев, чтобы заставить их поддержать позицию, которая будет выработана в Будапеште. И уже третий этап – это как всем вместе поставить на место Зеленского. Можно предположить, что, если завтра и США, и их европейские партнёры откажут Зеленскому в предоставлении оружия и денег, то война не только остановится с украинской стороны, но и под режимом Зеленского тоже очень серьёзно зашатается основа», – считает Бондаренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: