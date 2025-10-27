Почему Зеленский позволяет себе дерзить Трампу

Украинский диктатор Зеленский играет на имеющихся противоречиях между Лондоном и Вашингтоном. Об этом в эфире своего блога заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Зеленский играет на негласном, подспудном, и, всё-таки, противостоянии между Лондоном и Вашингтоном. Он пытается лавировать между этими двумя игроками. Более того, время от времени Зеленский пытается выступать в роли такого себе лидера антитрамповской коалиции, которая неформально группируется в Европе. Имея ещё одно дополнительное плечо, Зеленский может позволить себе дерзить Трампу, понимая, что, если Трамп откажет в деньгах и военной помощи, то его поддержат Великобритания, Франция, Германия и другие государства, что мы сегодня и наблюдаем», – отметил эксперт.

По его мнению, в этом вопросе многое зависит от того, как будут развиваться дальнейшие отношения между США и Россией, и состоится ли ранее анонсированная, но отложенная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.