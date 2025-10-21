«Партнёры-европейцы дружно заблокировали биоэтанол из Украины» – глава ассоциации производителей

Европейский рынок упорно сопротивляется поставкам украинского биоэтанола.

Об этом на энергофоруме в Киеве заявил глава Украинской ассоциации производителей биоэтанола Тарас Николаенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы почувствовали себя частью топливно-энергетической отрасли не только в позитивном русле. Сразу в июне не только Кременчуг разбомбили, но и первый биоэтанольный завод. Мы государственническая отрасль, когда депутаты [правительство] приняли решение приостановить, мы не коммуницировали в этой части никоим образом негативно. Мы понимаем, что это не депутаты виноваты, виноват Путин, который разбомбил завод.

А теперь сюрприз. У нас есть 17 биоэтанольных заводов с мощностью 450 тыс.тонн, из которых производилось 180 тыс.тонн и более 100 тысяч экспортировалось. Нас заметили на европейском рынке, мы стали номер 5 экспортёром в Европе, и наши коллеги из ЕС «очень оценили». И официально проплатили 300 тыс.евро лоббистам за то, чтобы остановить украинский экспорт биоэтанола в Европу.

И биоэтанольщики, которые жили благодаря европейскому экспорту, попали в переделку. В феврале приезжают еврокомиссары на Украину и нашим чиновникам, которые думали, что сейчас будут говорить о сахаре, кукурузе, о птице, говорят – давайте останавливайте биоэтанол», – жаловался укро-деятель.