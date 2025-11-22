Отставной разведчик США: Будь Зеленский умнее, он бы уволил Ермака и смог «качать права» у Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Будь диктатор Зеленский умнее, он бы мог выйти из коррупционного скандала не ослабленным, а даже с усилением позиций, если бы изобразил гнев на вороватое окружение и разогнал его.

Об этом в эфире «TVP World» заявил офицер контрразведки армии США в отставке Дэвид ДеБатто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Коррупционный скандал, в который попал Зеленский – это катастрофа с точки зрения имиджа. Это очень плохо, президенту Зеленскому нужно действовать быстро. Ему нужно провести реорганизацию, навести порядок в доме. Избавить от всех, кто занимает высокие посты, и особенно от тех, кто рядом с ним много лет. Ермаку тоже нужно уйти», – сказал ДеБатто.

«И когда это произойдёт, ослабленный Зеленский станет сильнее. Украинский народ и международное сообщество увидят в нём сильного лидера, который борется с этой застарелой коррупцией, которая всё ещё существует на Украине. Тогда он мог бы вернуться в США, и сказать, что он в состоянии справиться с этим, и не собирается признавать капитуляцию Украины», – подытожил американский разведчик.

Бывший соратник Зеленского, ныне сидящий в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский пояснял, почему Ермак не был уволен – сдача ближайшего соратника, контролировавшего все теневые схемы, продемонстрировала бы слабость и превратила Зе в «хромую утку на обе ноги»: