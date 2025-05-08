Опыт Януковича ничему Вучича не научил: майданщики нагло не пускают его в один из городов страны

Алексей Топоров.  
08.05.2025 16:41
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспорядки, Дзен, Запад, Майдан, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


Протестующие сербские «студенты» потребовали «немедленно отменить» съезд проправительственных сил, запланированный на 16 – 18 мая в Нише.

В ответ власть Сербии, как и ранее, не предприняла никаких действий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Протестующие сербские «студенты» потребовали «немедленно отменить» съезд проправительственных сил, запланированный на 16 – 18...

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«Мы, студенты Нишского университета, выражаем свое решительное несогласие с объявленным съездом властей, который должен состояться с 16 по 18 мая в нашем городе. Организовывая такой съезд, режим в очередной раз унижает граждан Ниша, игнорируя их недовольство, которое они месяцами выражают вместе со студентами на улицах. Это не праздник — это провокация. Вот почему мы требуем немедленной отмены этого политического «спектакля»», — говорится в заявлении протестующих «студентов».

Авторы обращения также сообщили, что «Ниш — это не сцена для спектакля, а «город свободного духа», истории сопротивления и достоинства, который больше не желает приветствовать деятелей незаконного правительства, которые приезжают позировать перед камерами, в то время как люди находятся под бременем коррупции, преступности и несправедливости».

«Господин президент, или, скорее, нелегитимный функционер, ваше присутствие в Нише нежелательно. Вам не рады в нашем городе. Вы лишили граждан права на правду и справедливость. Вы потеряли поддержку народа, если она у вас когда-либо была. Любой приезжий, который пытается представить себя «близким к народу», будет встречен здесь с презрением и гневом, не потому, что ему угрожают, а потому, что президент, оскорбляющий народ, не может рассчитывать на уважение этого народа», — утверждают протестующие.

«Студенты» посоветовали Вучичу, если он верит, что у него все еще есть поддержка граждан, продемонстрировать это посредством выборов, которые «являются сутью демократии, а не средством срежиссированных выступлений перед членами партии и зарубежными  сторонниками».

Таким образом, сербские протестующие лишний раз показали, что не намерены идти на компромисс с действующей властью – и по заказу зарубежных кураторов добиваются её смены силовым путём.

В свою очередь, режим Александра Вучича опасается применять решительные меры против предельно обнаглевших «студентов», опасаясь, что это помешает сомнительным перспективам вступления Сербии в ЕС, против чего выступает более половины населения страны.

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