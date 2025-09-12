Онуфриенко: Единственный вариант прекращения войны – полный контроль над всей бывшей УССР
НАТОвский контингент в любом виде на оставшихся территориях Украины после заключения какого-либо договора с Киевом будет «очередным гнилым яблоком в подбрюшье России».
Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Макрон о желании отправить французские войска говорил ещё три года назад. Причём, тогда речь шла – «отправлю несколько тысяч прямо сейчас». Потом это трансформировалось – «ну, отправим после заключения мирного соглашения».
Странно: вы же говорите, что «должны договариваться Киев и Москва». А вы тут причём? По крайней мере, должны предложить и Киеву, и Москве «как гарантов» отправить воинский контингент, – «давайте согласуем, какой он должен быть, из каких стран?». Ничего подобного!
Понятно, [это делается] чтобы контролировать ситуацию не только своими администраторами во всех ключевых компаниях (сейчас везде сидят американцы), но и вооружёнными силами. Будем контролировать, охранять свои объекты, имущество, интересы», – рассуждал Онуфриенко.
Ведущий предположил, что потом туда «случайно» прилетит ракета, и никто не будет особо разбираться, чья она.
«Это само собой. Это ещё один фактор из множества. Но все они сводятся к одному и тому же: территорию, которую не контролирует Россия, контролируют американцы и их вассалы. Это будет очередное гнилое яблоко, которое лежит у нас в подбрюшье, гниёт, заражает окружающую территорию, создаёт постоянные угрозы…
Прекращение боевых действий я вижу в единственном варианте – это полный контроль над всей территории бывшей УССР. Никакие другие варианты – временные перемирия, прекращения огня, заключения долгосрочного какого-то договора, к миру не приведут», – заключил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: