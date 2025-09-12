Онуфриенко: Единственный вариант прекращения войны – полный контроль над всей бывшей УССР

Максим Столяров.  
12.09.2025 13:33
  (Мск) , Минск
Просмотров: 351
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


НАТОвский контингент в любом виде на оставшихся территориях Украины после заключения какого-либо договора с Киевом будет «очередным гнилым яблоком в подбрюшье России».

Об этом на канале «БелТА» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТОвский контингент в любом виде на оставшихся территориях Украины после заключения какого-либо договора с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Макрон о желании отправить французские войска говорил ещё три года назад. Причём, тогда речь шла – «отправлю несколько тысяч прямо сейчас». Потом это трансформировалось – «ну, отправим после заключения мирного соглашения».

Странно: вы же говорите, что «должны договариваться Киев и Москва». А вы тут причём? По крайней мере, должны предложить и Киеву, и Москве «как гарантов» отправить воинский контингент, – «давайте согласуем, какой он должен быть, из каких стран?». Ничего подобного!

Понятно, [это делается] чтобы контролировать ситуацию не только своими администраторами во всех ключевых компаниях (сейчас везде сидят американцы), но и вооружёнными силами. Будем контролировать, охранять свои объекты, имущество, интересы», – рассуждал Онуфриенко.

Ведущий предположил, что потом туда «случайно» прилетит ракета, и никто не будет особо разбираться, чья она.

«Это само собой. Это ещё один  фактор из множества. Но все они сводятся к одному и тому же: территорию, которую не контролирует Россия, контролируют американцы и их вассалы. Это будет очередное гнилое яблоко, которое лежит у нас в подбрюшье, гниёт, заражает окружающую территорию, создаёт постоянные угрозы…

Прекращение боевых действий я вижу в единственном варианте – это полный контроль над всей территории бывшей УССР. Никакие другие варианты – временные перемирия, прекращения огня, заключения долгосрочного какого-то договора, к миру не приведут», – заключил выступающий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить