«Они занимались геноцидом украинцев» – Зе-пропаганда принялась за поляков

Вадим Москаленко.  
26.08.2025 21:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Во времена Советского Союза поляки занимались массовыми убийствами этнических украинцев.

Об этом на канале «Лицо независимости» заявил украинский эмигрант Юрий Билас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во времена Советского Союза поляки занимались массовыми убийствами этнических украинцев. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Оставшиеся в Польше украинцы стали объектом операции Висла, которую проводили польская коммунистическая власть по соглашению с Москвой. Целью этой операции было ликвидировать базу поддержки УПА, и 140 тысяч украинцев депортировали», – начала ведущая.

После чего слово взял свидетель тех событий, украинский нацист Юрий Билас.

«В 1946 году 24 января поляки напали на наше село. Они собрали людей, чтобы мучить и убивать. Моих отца и мать застрелили», – сказал Билас.

Он вспомнил, что в тот день поляками были расстреляны несколько десятков человек.

«Потому что люди не хотели уезжать, они хотели жить на своей земле. Они убегали, а по ним стреляли. И позднее, в мае, всех людей собрали на вокзал, и отправили на север Польши», – сказал Билас.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить