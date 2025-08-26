Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во времена Советского Союза поляки занимались массовыми убийствами этнических украинцев.

Об этом на канале «Лицо независимости» заявил украинский эмигрант Юрий Билас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Оставшиеся в Польше украинцы стали объектом операции Висла, которую проводили польская коммунистическая власть по соглашению с Москвой. Целью этой операции было ликвидировать базу поддержки УПА, и 140 тысяч украинцев депортировали», – начала ведущая.

После чего слово взял свидетель тех событий, украинский нацист Юрий Билас.

«В 1946 году 24 января поляки напали на наше село. Они собрали людей, чтобы мучить и убивать. Моих отца и мать застрелили», – сказал Билас.

Он вспомнил, что в тот день поляками были расстреляны несколько десятков человек.