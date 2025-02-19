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Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский собирается подделать результаты социологических исследований, чтобы внушить Дональду Трампу ложные сведения о народных настроениях, в том числе, о «недоверии» к Трампу украинского населения.

Об этом он проболтался в ходе пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышал, по соцопросам, меня поддерживают 57%. Так что, если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас – не получится. А про 4% – это дезинформация, которая идёт от России, и у нас есть доказательства. Но эти цифры обговариваются между Путиным и Трампом, который живёт в этой дезинформации. И вопрос даже не в том, какая у меня поддержка. Вопрос в том, что важно для народа. Для украинцев вопрос номер один – как защититься от обстрелов. Но этот вопрос не поднимается! На мой вопрос о поставках новых «Пэтриотов» ответа я не слышал, хотя и постоянно его поднимаю. Этот вопрос очень актуален – и имеет наивысшие рейтинги во всех соцопросах. И я попрошу у платформ соцопросов в ближайшую неделю-две показать доверие к президенту Украины, к Трампу, к Туску, британцам, к Эрдогану, и наших ближайших партнёров», – вещал Зеленский.

По его мнению, таким образом можно будет повлиять на Дональда Трампа и его окружение.