Одесский военком-миллиардер Борисов требует снять с себя электронный браслет — мешает побегу

Если кого интересует, как поживает долларовый миллиардер экс-военком Одессы Борисов — не сдох ли (обожравшись икрой белуги), то нет конечно! Он же проходит этап «справедливого суда», превратившегося в несправедливый цирк (недавно вышел на свободу под залог).

Судят этого вора-людолова-вымогателя-садиста, по лекалам которого работают тэцэкашники всея Украины, смешно и вяло. Как ни очередное заседание, так суд «минируют», а разминировали — нет света. Свет есть, нет самого Борисова — по уверениям адвокатов, он в больнице. И тогда приставы колесят по всем клиникам города, но военкома не находят. Почему-то.

Судья ему предлагал (предлагал — понимаете! Упырю, которому грозит несколько пожизненных) участвовать в слушаниях хотя бы онлайн. А он: «Не хочу!».

Гособвинитель — правда, тоже очень вяло— предупредил, что Борисов в любой момент может сбежать за границу (напомню, его и задержали по дороге в аэропорт), поэтому его надо держать в СИЗО, но судьи закатили глаза — мол, как он может?! Этот святой человек…

И наглость «святого человека» пробила очередное дно — на днях он потребовал снять с себя электронный браслет.

«Мой подзащитный проходит лечение, томографию и другие процедуры. Врачи не могут провести манипуляции из-за того, что на нем находится электронный браслет. Поэтому мы просим его не применять», — заявил адвокат дьявола.

Судьям это тоже показалось чрезмерным, так что они придумали еще лучше — разрешили «больному доходяжке» не просто покидать дом (тьфу, дворец), но и город, а также свободно перемещаться по территории всей Одесской области.

По словам защиты, «это решение необходимо для того, чтобы Борисов мог регулярно встречаться с адвокатами, часть которых работает за пределами Одессы» (а почему не они к нему — в «больницу»?).

А перемещение по Одесской области — это, знаете ли, тут граница, сям граница, а там еще немного и… ну не сразу Прованс, но в принципе через Молдавию-Румынию, да с миллиардами и связями, и до Марбельи, где военком накупил недвиги, рукой подать.

Вот да — только электронный браслет мешает.

Вопрос знатокам: увидим ли мы Борисова на следующем заседании суда?

Итого мы имеем любой каприз — всего лишь под залог, который в случае упыря, превышает сто миллионов гривен!

Кстати, как только упырь пересечет границу, Зеленский должен вскипеть и лишить «зрадныка» гражданства (как он любит) — тогда и судить некого.

Вот, чую, будет именно так.