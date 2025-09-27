«А что, так можно было?»: скандальный военком-миллиардер из Одессы выходит на свободу

Человек-мем, бывший главный военком Одессы Евгений Борисов, Робин Гуд, отнимавший повестки у богатых и отдававший их бедным, вновь напомнил о себе. За него внесли залог в 44 миллиона гривен.

От возмущения у кастрюль задымились крышки и отвалились днища. Во-первых, потому что такие деньги можно было бы, например, отдать на «русорез» инфоцыгану Стерненко. Во-вторых, потому что залог — в том числе — внесли адвокаты Януковича (имеется в виду украинское дело о госизмене). Это следует из справки, выданной судебной администрацией. Согласно документу, залогодателями стали несколько адвокатских объединений и те самые защитники Януковича — Сердюк и Бабиков, последний даже успел потрудиться одним из начальников Государственного бюро расследований.

Напомню, Борисов прославился тем, что на посту главного военкома Одесской области «наколядовал» на продаже «белых билетов» 188 миллионов гривен (и это только по официальной информации!), виллу за четыре миллиона евро и прочую недвигу в испанской Марбелье, а в придачу — элитный автопарк. Все «нажитое непосильным трудом» лишь за год насильственной могилизации было записано на родственников военкома. А покрывал деятельность Борисова его сын — начальник отдела «К» СБУ в Одесской области, изобличающего (покрывающего?) каналы контрабанды, наркотиков и оружия.

Не будем забывать и о творческой составляющей личности Борисова — именно он является автором лайфхаков вроде охоты за «мясом» из машин скорой помощи и автобусов ритуальных услуг, а также поимке «ухылянтов» путем интимных знакомств в интернете, когда на свидание приходила не «горячая Сюзанна», а Мыкола из ТЦК.

Но надо отдать должное — Борисов торговал «белыми билетами» по пять тысяч у.е. за штуку, тогда как сейчас цена оного документа варьируется от семи до десяти тысяч.

В суде человек-мем прикрывался «летящими в голову тромбами» и «боевым ранением» (оказалось, просто дотрынделся по пьянке), настаивая, что 188 миллионов ему «надарили» неравнодушные граждане, но… сесть все-таки пришлось.

За два года судебных разбирательств в Киеве сумма залога за него снизилась с 402 миллионов до 44-х (интересно почему). Хотя упомянутых кастрюль, то есть «патриотическую общественность» больше интересуют не столько космические суммы, сколько причастные к делу «люди Януковича», автоматически ассоциирующиеся с «агентурой Кремля» и прочим набором бреда. Хотя я бы на месте кастрюль поинтересовался другим — родным, украинским…

Например, почему укро-патриоты не обращают внимания на следующий факт: Борисова обвиняют сразу по шести уголовным статьям — от подделки документов до уклонения от военной службы (искать блох это называется), но до сих пор не предъявили главного — незаконного обогащения? И где находятся его 188 миллионов, тоже никто не сообщает. Хотя все и говорит о том, что они уже прекрасно освоены судьями, снизившими сумму залога до каких-то «копеек». Угу, на «русорез» они собирают… Так победим!