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Последний воздушный бой над Одессой шел два с половиной часа. Люди сбивались, подсчитывая количество взрывов (прилетов?) — 11… 12! И это не считая ПВО, очередей стрелкового оружия и, что очень важно — детонации после каждого «баха».

Сначала был просто огонь, а наутро действительность — разрушенные торговые центры, рынки, магазины, детский лагерь, на всякий случай — кладбище.

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«Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие», — строчил в соцсетях глава Офиса клоунов-нацистов Ермак.

«Россия атаковала Одесщину дронами-имитаторами», — был краток гауляйтер Кипер.

И это все. Понимаете, все! Из официальной информации.

А вот теперь давайте разберемся… Как с «гражданскими объектами» (погибших нет), так и с детонацией.

Никакой конспирологии. Просто разнесенный в щепки район находится аккурат между двух объектов — Школьным аэродромом и заводом Телекарт.

О первом упоминалось не раз — на нем собирается и хранится военная техника. Второй же — крупное предприятие по разработке и производству электроприборов и радиоэлектронной аппаратуры. И там сам черт велел собирать, как минимум, дроны.

Опять-таки — цеха, территория… все это к вопросу «А что же это такое детонировало на гражданских объектах и кладбище?». Понятно и почему — за какие ценности — и ПВО так яростно расстаралась.

И, да! Удачно же еще так совпало. Как раз во время атаки в Одессу прибыл президент Чешской Республики Петр Павел. Не бог весь что, но на безрыбье и ему «российскую агрессию» продемонстрировать можно, и денег через его посредничество поклянчить.

«Примечательно, что именно во время нашей встречи враг в очередной раз массированно атаковал Одесщину. Это еще одно напоминание для всего мира: война продолжается, и Украина продолжает бороться. Вместе с вице премьер-министром Алексеем Кулебой и командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой мы проинформировали президента Чехии о ситуации с безопасностью на юге Украины», — отчитался гауляйтер Кипер.

А вот эти, разрушения… Страшные, чудовищные. Ой, да начхать им. Не им восстанавливать.