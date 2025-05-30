Нужно перетягивать украинцев на свою сторону, а не прогонять – Селиванов

Владимир Гладков.  
30.05.2025 23:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не заезжающие через Шереметьево украинцы.

Об этом в интервью эксперту Института стран СНГ, главе Ассоциации православных экспертов Кириллу Фролову заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не...

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«Как только происходит очередное политическое убийство – нам начинают, как по заказу, говорить о том, что «не надо пускать хохлов в Шереметьево», типа «не пустим ни одного хохла». То возникает вопрос: я не припомню, чтобы хоть одно из этих политических убийств совершил условный хохол, заехавший через Шереметьево.

Большей частью это были граждане России, которые были обработаны с помощью телефонных мошенников, наняты. Дарья Трепова, например, была россиянкой.

Это были мигранты, которых обработали через экстремистские сети террористического ислама. Ну а если говорить о гражданах Украины, то они участвовали в убийствах в основном на освобожденных территориях, где они живут», – сказал Селиванов.

«Поэтому говорить о том, что не надо никого запускать через Шереметьево – это глупо. Нужно работать с гражданами Украины, оказавшимися за рубежом, в том числе в Европе, для того, чтобы перетягивать их на свою сторону. Многие из них этого хотят, мы это знаем.

Вопрос безопасности наших людей – это немножко другой вопрос. Шереметьево, как показывает практика, он не касается совершенно», – добавил боец СВО.

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