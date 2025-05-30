Заказные убийства на территории РФ совершают завербованные Киевом местные жители либо мигранты, а не заезжающие через Шереметьево украинцы.

Об этом в интервью эксперту Института стран СНГ, главе Ассоциации православных экспертов Кириллу Фролову заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только происходит очередное политическое убийство – нам начинают, как по заказу, говорить о том, что «не надо пускать хохлов в Шереметьево», типа «не пустим ни одного хохла». То возникает вопрос: я не припомню, чтобы хоть одно из этих политических убийств совершил условный хохол, заехавший через Шереметьево.

Большей частью это были граждане России, которые были обработаны с помощью телефонных мошенников, наняты. Дарья Трепова, например, была россиянкой.

Это были мигранты, которых обработали через экстремистские сети террористического ислама. Ну а если говорить о гражданах Украины, то они участвовали в убийствах в основном на освобожденных территориях, где они живут», – сказал Селиванов.