«Никакого перемирия, пока не отвоюем Крым»: в Киеве ужесточается риторика

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Пока Крымский полуостров находится под контролем России, Черное море будет оставаться ареной боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском издании «Зеркало недели» пишут президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар и бежавший из Крыма экономист Андрей Клименко.

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«Кто контролирует Крым, тот доминирует в Черном море. Если Крым в руках агрессора, то Черное море автоматически становится театром военных действий. Реальное перемирие на море между Россией и Украиной возможно лишь в случае деоккупации Крыма и восстановления контроля Украины над западным побережьем Азовского моря», – говорится в статье.

Не удержались авторы и от того, чтобы обрушиться на руководство США, которое фактически признает, что Украина потеряла Крым навсегда.

«Тесно связанной с решением надлежащего нормирования морских границ Украины в Черном и Азовском морях вокруг Крымского полуострова и важной по своему значению является тема деоккупации Крыма с восстановлением прав крымскотатарского народа и других коренных народов Украины. Об этом, что не странно, совершенно забывают разного рода бизнесмены-девелоперы из-за океана, привыкшие решать судьбы людей так же легко, как и объектов недвижимости. Будь то в украинских Крыму и Приазовье или в палестинской Газе», отмечается в материале.

Впрочем, далее авторы бросают своего рода приманку США, привязывая к Черному морю Иран.