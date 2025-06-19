Надо учиться жить без «деда Трампа» и помощи США – львовский русофоб

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Если Украина не готова принять план США по урегулированию конфликта с Россией, то она должна привыкать жить без американской поддержки.

Об этом в эфире эмигрантского «Радио UA Chicago» заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О чем Трамп должен говорить с Зеленским сейчас? Понимаете, Америка уже давно озвучила все свои предложения, позиции, рекомендации, видения решения нашей войны. Они, с точки зрения Америки – практичные, достижимые, реалистичные. С нашей точки зрения, они априори такие, которые нас не устраивают, нам это не подходит. Но если нам не подходит, тогда мы куем своими силами тот вариант, который нам подходит. Ну или, может быть, когда-нибудь нам подойдет. И, соответственно, вот и все, то есть здесь на самом деле все честно. Если было отвергнуто Трампово видение прекращения войны, ну… то надо готовиться жить без этого деда…», – рассуждал он.