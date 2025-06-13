На Украине расстроены: израильский удар по Ирану помог России

Олег Кравцов.  
13.06.2025 11:22
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Израиль, Иран, Нефть, Россия, Украина, Финансы


Результатом сегодняшних ударов Израиля по Ирану стал скачок цен на нефть.

После новостей о начале военной израильской операции цена фьючерсов на нефть марки Brent достигала 78,5 долларов за баррель, сейчас зафиксировалась почти на 74 долларах.


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Аналитики отмечают, что в процентном отношении это самый большой рост с 2022 года.

 «Мы стоим перед лицом затяжного конфликта, который почти наверняка приведет к сохранению высоких цен на нефть», – заявил главный инвестиционный директор Gallo Partners, хедж-фонда, специализирующегося на энергетике и промышленности, Майкл Альфаро.

Поднялись и цены на золото.

«Россия в результате этой эскалации из воздуха получит миллиарды долларов за счет повышения цен на нефть и переоценки стоимости своих золотовалютных резервов, где огромный процент нынче составляет именно золото в слитках», – прогнозирует эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин..

На Украине тоже понимают, чем чревата такая тенденция и не спешат радоваться.

«Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет всем стратегам, которые радовались, что цены на нефть упали и видели в этом конец рашке. Как я уже говорил, для деструктивных процессов в экономике России цены должны опуститься на дно и оставаться такими не один год, а здесь они даже 2 месяца такими не продержались. Так получилось, потому что не было для этого даже предпосылок, что было очевидно», – сокрушается офицер ВСУ с позывным «Алекс».

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