На Украине расстроены: израильский удар по Ирану помог России

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Результатом сегодняшних ударов Израиля по Ирану стал скачок цен на нефть.

После новостей о начале военной израильской операции цена фьючерсов на нефть марки Brent достигала 78,5 долларов за баррель, сейчас зафиксировалась почти на 74 долларах.

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Аналитики отмечают, что в процентном отношении это самый большой рост с 2022 года.

«Мы стоим перед лицом затяжного конфликта, который почти наверняка приведет к сохранению высоких цен на нефть», – заявил главный инвестиционный директор Gallo Partners, хедж-фонда, специализирующегося на энергетике и промышленности, Майкл Альфаро.

Поднялись и цены на золото.

«Россия в результате этой эскалации из воздуха получит миллиарды долларов за счет повышения цен на нефть и переоценки стоимости своих золотовалютных резервов, где огромный процент нынче составляет именно золото в слитках», – прогнозирует эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин..

На Украине тоже понимают, чем чревата такая тенденция и не спешат радоваться.