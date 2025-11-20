На Украине продолжается интрига вокруг увольнения главного подельника Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине закручивается интрига вокруг возможной отставки главы Зе-офиса Андрея Ермака, фигурирующего на «пленках Миндича» под кличкой «Али-Баба».

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера депутат из правящей партии Никита Потураев опубликовал заявление от имени других членов фракции, где содержится призыв избавить офис Зеленского от «любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам», явно подразумевая Ермака. Кроме того, в заявлении есть призыв к формированию нового правительства с участием прочих парламентских партий.

При этом глава фракции Давид Арахамия, которого считают главным застрельщиком бунта против Ермака, высказался более осторожно.

«Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Не следует воспринимать его как позицию всей фракции», – написал Арахамия.

Бывший член Зе-фракции Марьяна Безуглая, еще недавно поддерживавшая Ермака и Зеленского, а сегодня критикующая их, считает, что Ермак будет пытаться удержаться на своей должности.

«Не хочу разбивать иллюзии некоторых, но никакого мира не будет. Все эти вбросы с украинской стороны и заявления президента, в частности, связаны с попыткой спасти Ермака и Умерова как «миротворцев». К сожалению, президент такими заявлениями показывает, что все еще находится в информационной «ванной» ближайшего окружения. Параллельно происходят очередные вбросы от американцев с попыткой склонить нас к капитуляции. И параллельно партнеры давят на нас из-за коррупционных скандалов и некоторых других рычагов, чтобы к капитуляции были готовы. Это уже было. Ничего нового. Но новое в том, что Андрей Борисович пытается сейчас подкормить слухи, чтобы набить себе цену и избежать увольнения», – отмечает Безуглая.

Примечательно, что в ходе последнего зарубежного вояжа Зеленского Ермак его не сопровождал, но вчера на встрече с президентом Турции уже присутствовал.

При этом Зеленский оказался перед сложным выбором. С одной стороны, даже выход из фракции нескольких депутатов поставит крест на монобольшинстве. Оно и так существует лишь на бумаге, а недостающие голоса добираются за счет предавших своих избирателей бывших регионалов. Если же фракцию покинет хотя бы четыре человека, то необохрдимых для формирования коалиции 226 голосов уже не будет.

С другой стороны, Ермак – топ-фигура режима, на которую замыкаются коррупционные потоки и который обеспечивал до этой поры все важнейшие для Банковой решения парламента и правительства.

Зеленский анонсировал некие важные кадровые изменения по своему приезду. Будет ли это Ермак, или снова попытаются найти очередного стрелочника, станет понятно уже в ближайшие дни, если не часы.

В крайне неудобной позиции оказался и Запад. Теперь выясняется, что украинский чиновник, который вел с ними переговоры и стоял в центре во время фотоссесий на международных саммитах, оказался махровым коррупционером.