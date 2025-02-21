«Мы не банановая республика»: украинские нацисты жалуются на империализм США
Украина должна четко заявить США, что для нее неприемлемы условия, которые выдвигает ей Вашингтон.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, ныне военнослужащий 4-й бригады Нацгвардии Украины.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» у него поинтересовались, лучше ли будет, если принадлежащие украинским олигархам месторождения будут переданы американцам.
«У олигархов мы можем отобрать, а вот у американцев, боюсь, не очень. США – наши союзники, как бы то ни было. Но не может быть ситуации, когда нам предлагают договор, означающий отношение к нам как к стране, которая проиграла войну. Условия, подобные Версальскому договору для Германии после Первой мировой, неприемлемы», – сказал Ильенко.
По его словам, нужно твердо определить, какие вопросы можем рассматривать, а какие нет, поскольку речь идет не только о редкоземельных металлах, но и о газе, нефти, угле, портах, инфраструктуре.
«Мы должны объяснить американцам, что Украина не является банановой республикой, не является предметом империалистической экспансии с какой-либо стороны. Мы – суверенная нация, защищаемая от брутальной агрессии. Нация, защищающая весь западный мир, принимая на себя удар. И помощь союзников – инвестиции в безопасность, в том числе США. Ну и не забываем о «Будапештском меморандуме». Как бы он ни был прописан, разоружившие нас страны не имеют морального права диктовать свои условия в этой войне», – резюмировал неонацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: