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Украина должна четко заявить США, что для нее неприемлемы условия, которые выдвигает ей Вашингтон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил в прошлом депутат ВР, член неонацистской партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, ныне военнослужащий 4-й бригады Нацгвардии Украины.

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В интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» у него поинтересовались, лучше ли будет, если принадлежащие украинским олигархам месторождения будут переданы американцам.

«У олигархов мы можем отобрать, а вот у американцев, боюсь, не очень. США – наши союзники, как бы то ни было. Но не может быть ситуации, когда нам предлагают договор, означающий отношение к нам как к стране, которая проиграла войну. Условия, подобные Версальскому договору для Германии после Первой мировой, неприемлемы», – сказал Ильенко.

По его словам, нужно твердо определить, какие вопросы можем рассматривать, а какие нет, поскольку речь идет не только о редкоземельных металлах, но и о газе, нефти, угле, портах, инфраструктуре.