Лукашенко: России неприятно, но она переживет украинскую сделку с США

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Сделка между США и Украиной может насторожить Россию, если будет касаться военных аспектов.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью американскому блогеру Марио Навфалю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это может настораживать Россию, и скорее всего, настораживает. Я так думаю. Я еще не обсуждал эти вопросы с Путиным. Это не может не настораживать, если сделка США и Украины будет выходить за рамки экономических отношений. Если это будет чистая экономика, не связанная с ВПК, оружием, вооруженными силами, Россия спокойно будет работать», – сказал Лукашенко.

При этом он признал, что сам факт заключения сделки для России неприятен.

«Да, неприятно, что мощное государство в виде США у тебя за окном будет разрабатывать полезные ископаемые, создавать свои предприятия и так далее. Это мог бы делать ты, но делают другие. Но это Россия переживет», – уверен президент.

Он считает, что США «ломятся в открытую дверь», стремясь добывать редкоземельные металлы на Украине, когда запасы этих ископаемых в России гораздо больше. Кстати, после интервью Лукашенко распорядился найти редкоземы в Белоруссии.