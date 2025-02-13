Лишь бы не работать. Школы Сербии надумали бастовать 13 и 14 февраля

Ассоциация бастующих школ направила призыв педагогам всей Сербии , ведомствам и всей общественности полностью приостановить работу 13 и 14 февраля.

Педагоги намерены вытребовать права на забастовки без последствий и «деполитизации» Министерства образования, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Собрание Ассоциации бастующих школ прошла в городе Чачак, именно там была принята и согласована идея двухдневной забастовки, в Белграде же на философском факультете местного университета же прошла встреча других протестных организаций педагогов – «Пульс начальных школ Белграда», «Пульс средних школ» и «Бунтующий университет», которые могут присоединиться к заявленной акции.

«В конце прошлой недели к Ассоциации присоединилось более 400 школ, и каждый день нас становится больше почти на десяток школ. На прошлой неделе у нас около 8 тысяч 500 учителей приостановили занятия и около 5 тысяч 500 объявили законную забастовку. Мы надеемся, что к концу недели ответ будет еще более масштабным», – прокомментировал планы протестующих председатель Синдиката работников образования Чачака, входящего в Ассоциацию бастующих школ, Александр Винич.

Некоторые из вышеупомянутых неформальных объединений выдвинули списки требований педагогов к Министерству образования Сербии, которые выходят за рамки требований протестующих «студентов». В частности они добиваются внесения изменений в правовые нормы в сфере образования, в том числе в Закон о забастовках, что даст педагогам право прекращать работу, когда им вздумается без административных и финансовых последствий. Они ставят условие «деполитизации» Министерства образования и отбор министра и его команды «в соответствии с их профессиональными и экспертными компетенциями».

Какие школы присоединятся к двухдневной забастовке пока непонятно, поскольку каждая из них принимает решение об этом самостоятельно. К тому же в муниципалитетах, почувствовавшие вкус к бунту, преподаватели стали объединяться в многочисленные форумы, ассоциации и неформальные группы, которые в социальных сетях распространяют призывы приостановить работу 13 и 14 февраля, создавая впечатление, что во всех учебных заведениях некоторых муниципалитетов занятий не будет.