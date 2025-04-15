«Кто ты такой?!» – Зеленский набросился на Уиткоффа, а Рютте оказался умнее

Игорь Шаповалов.  
15.04.2025 18:59
  (Мск) , Одесса
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Генсек НАТО Марк Рютте и утративший легитимность Владимир Зеленский прокомментировали встречу Стивена Уиткоффа и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

Об этом они говорили на совместном брифинге в Одессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте и утративший легитимность Владимир Зеленский прокомментировали встречу Стивена Уиткоффа и...

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Журналистка спросила:

«О чём речь, когда спецпредставитель Уиткофф говорит о каких-то пяти территориях, не будет НАТО, не будет 5 статьи, как мы на это отвечаем?».

«Важно, что Трамп начал переговоры, потому что мы видим, что много людей умирает, разрушается много инфраструктуры и городов, очень много атак. И это очень важные усилия. И я решил не комментировать все промежуточные стадии этого проекта, потому что не хочу вмешиваться в этот процесс. Мы предоставляем помощь, какую можем, но на промежуточных стадиях комментировать не хочу», – увильнул Марк Рютте.

Зеленский был куда категоричнее.

«Сложно комментировать. Относительно НАТО – комментировать членство Украины в НАТО могут только члены НАТО на уровне лидеров. Среди них нет таких. Не думаю, что эти люди влияют на вопросы относительно Украины как будущего члена НАТО.

Относительно территорий. Все территории принадлежат унитарному государству Украина, о них может говорить только народ Украины. И для нас красные линии – признавать любые территории как территории российские. Представители, которых вы назвали, обсуждают вопросы вне своей компетенции», – петушился криворожский клоун.

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