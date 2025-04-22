Кремль грозит Лондону ответом на Балтике, но российские БЭКи ещё не готовы

Михаил Рябов.  
22.04.2025 10:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 749
 
Балтика, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


Россия готова задействовать военный флот для обеспечения беспрепятственного судоходства, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Его предостережение прозвучало на фоне слухов о готовящейся блокаде в Балтийском море танкеров «теневого флота», обеспечивающих экспорт российской нефти в обход санкций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова задействовать военный флот для обеспечения беспрепятственного судоходства, заявил помощник президента РФ Николай...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Озвучиваемые, например, британцами и некоторыми еэсовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Как известно, британцы в ходе СВО отработали использование морских беспилотников, нанесших урон Черноморскому флоту. Судя из слов чиновника, у России подобные системы всё еще в разработке/проходят испытания (действительно, общественности пока что не демонстрировались случаи успешного применения российских БЭК – хотя можно было бы потренироваться на «теневом» украинском зерновом коридоре).

«Отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота», – сказал Патрушев.

В целом чиновник признаёт, что ВМФ России уже не претендует на лидирующую роль в мировом океане – теперь там идёт соперничество Китая и США.

«В военно-морском плане Пекин уже наступает американцам на пятки… У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений. В то же время следует отметить, что между США и Китаем сегодня идет усиленная конкуренция в военно-морской сфере», – сказал Патрушев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить