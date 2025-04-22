Кремль грозит Лондону ответом на Балтике, но российские БЭКи ещё не готовы

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Россия готова задействовать военный флот для обеспечения беспрепятственного судоходства, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Его предостережение прозвучало на фоне слухов о готовящейся блокаде в Балтийском море танкеров «теневого флота», обеспечивающих экспорт российской нефти в обход санкций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Озвучиваемые, например, британцами и некоторыми еэсовцами санкционные планы вообще начинают напоминать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор с нашей стороны. Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действие, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш ВМФ. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Как известно, британцы в ходе СВО отработали использование морских беспилотников, нанесших урон Черноморскому флоту. Судя из слов чиновника, у России подобные системы всё еще в разработке/проходят испытания (действительно, общественности пока что не демонстрировались случаи успешного применения российских БЭК – хотя можно было бы потренироваться на «теневом» украинском зерновом коридоре).

«Отдельное внимание уделяется созданию безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, оттачиванию тактики их применения и действий совместно с основными силами флота», – сказал Патрушев.

В целом чиновник признаёт, что ВМФ России уже не претендует на лидирующую роль в мировом океане – теперь там идёт соперничество Китая и США.