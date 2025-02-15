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Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

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Он считает, что Зеленский выбрал войну» за переизбрание президентом, а потому «не будет чертить красных линий на переговорах о судьбе Украины».

Кроме того, политик напомнил, что спецпредставитель Трампа по Украине генерал Келлог так и не приехал в Киев, при этом заявив, что Украине следует будет провести выборы.

«Этот президент не хочет сотрудничать с Америкой по достижению мира на предлагаемых ему условиях», – добавил экс-генпрокурор.

По его словам, речь идет о вполне нормальных условиях – о прекращении огня, которое выгодно Украине.

«Это не может быть антиукраинским. Мы каждый день теряем территории и людей. В некоторые дни мы теряем до семи населенных пунктов. Прекращение огня точно в наших интересах, потому что мы остановим ползучее российское наступление», – считает Луценко.

Он подчеркнул, что после прекращения огня придется запускать избирательный процесс.