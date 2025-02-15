«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

Игорь Шкапа.  
15.02.2025 13:09
  (Мск) , Киев
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Война, Выборы, Дзен, Политика, Украина


Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти. Об этом, передает корреспондент...

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Он считает, что Зеленский выбрал войну» за переизбрание президентом, а потому «не будет чертить красных линий на переговорах о судьбе Украины».

Кроме того, политик напомнил, что спецпредставитель Трампа по Украине генерал Келлог так и не приехал в Киев, при этом заявив, что Украине следует будет провести выборы.

«Этот президент не хочет сотрудничать с Америкой по достижению мира на предлагаемых ему условиях», – добавил экс-генпрокурор.

По его словам, речь идет о вполне нормальных условиях – о прекращении огня, которое выгодно Украине.

«Это не может быть антиукраинским. Мы каждый день теряем территории и людей. В некоторые дни мы теряем до семи населенных пунктов. Прекращение огня точно в наших интересах, потому что мы остановим ползучее российское наступление», – считает Луценко.

Он подчеркнул, что после прекращения огня придется запускать избирательный процесс.

«И именно этого не хочет допустить нынешний офис президента», – резюмировал Луценко.

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