В истории с фейковым залётом русских МиГов на территорию Эстонии важна не столько истерика натовцев, сколько то, что совершалась переброска в Калининград самолётов-носителей гиперзвука.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выяснилось, что и дроны без начинки были, которые чуть ли не до центра Польши долетели, выяснилось, что ракета, которая дом разрушила, была не российская, а запущенная из американского F-16. Там у них новая истерика – над Эстонией якобы пролетают три наших МиГа, и они от этого в падучей бьются. Собственно, а тогда к чему вот этот «Восточный страж», куда смотрела эта операция? Вообще они утверждают, что три наших МиГа 12 минут летали над Эстонией. Всю Эстонию можно пролететь на МиГ-31 минут за 5. Там, если не ошибаюсь, поперёк 330 км. – для МиГа это…В общем, что там безнаказанно могли делать три МиГ-31, не очень понятно», – сказал Коц.

Он обратил внимание на то, что важно в этой истории: