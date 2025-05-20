Коалиция решительных импотентна без США, им нечего вводить – полковник СБУ
Переговоры вокруг украинского конфликта идут по утвержденному заранее плану, который есть у США и России.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все идет в соответствии с ранее утвержденным планом. А кто план этот составил? Кто план этот утвердил? План составляют подчиненные, утверждает начальник. Кто является самым главным начальником? Мы уже сказали, кто самый главный. Значит, Европа – наши стойкие, решительные, какие там, союзники, партнеры, решительные такие, они такие решительные. А без Штатов ничего не могут, потому что они решительны, но на словах. Ресурсов нет у них для того, чтобы быть решительными.
«Что вы имеете ввиду? – Что имею, то и введу». Они только имеют, а ввести не могут, потому что они решительные такие. Они ждут, что скажет президент Трамп. А тут ведь дядя, в принципе, он взял на себя функцию главного мирового арбитра. Раньше был жандарм, сейчас арбитр с этой палкой своей. В итоге, что происходит? Он будет разговаривать с президентом Путиным по утвержденному им плану: «Что ты выполнил?». И с президентом Зеленским по плану, который я так тоже уверен, что мы обязаны были дать, а если мы дали, то это плохо, если мы выполняем чей-то план, это очень плохо», – заявил Стариков.
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