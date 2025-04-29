«Клуб народного единства»: Почему важно защитить День Победы от лжи Запада

Нынешнее поколение россиян вынуждено еще раз воевать за Победу, поскольку в когнитивной войне с Западом ее образ и смысл разрушен. И не только в сознании европейцев – собственное почитание героев Великой Отечественной войны зачастую сводится к формализму, а мемуары и памятники подвергаются если не переосмыслению, то разрушению.

Об этом шла речь на «круглом столе» «Великая Победа: исторический фундамент единства постсоветского пространства», организованном международным «Клубом народного единства» (КНЕ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отметил сопредседатель КНЕ, экс-советник главы ДНР Александр Казаков, деконструкция смысла и символа Великой Победы началась во времена Холодной войны, когда был сформулирован стратегический замысел разрушения СССР.

«Противник у нас всегда был умен, поэтому основной упор был сделан не на военно-технические или материальные факторы, а на когнитивные. И точкой приложения сил, куда, как в стеклянной витрине, сделать удар, и все рассыплется, стал День Победы», – отметил он.

Для нескольких поколений советских граждан День Победы был непререкаемым символом. Но шаг за шагом из сознания вымыли образ советского солдата-победителя, приравняли СССР к нацистской Германии, и вот уже население Европы считает, что во Второй мировой войне победили США.

Стратегия сломалась 24 февраля 2022 года, хоть наши исторические противники были абсолютно уверены в том, что мы будем терпеть до конца: сгибаться по тяжестью бредовых обвинений, извиняться за Победу, а 9 Мая не радоваться, а оплакивать погибших.

«В этом замысел противника не сработал, терпение у нашего народа кончилось. Мы нанесли ответный удар на земле. Когнитивные войны мы потом доиграем. Победа в Великой Отечественной войне была одержана на земле 9 мая 1945 года. А теперь мы, внуки и правнуки тех героев, должны отстоять эту Победу. Победить в когнитивной войне – задача следующего поколения», – подытожил Казаков.

Политолог Эрнест Макаренко добавил, что разрушение смысла Победы привело к формализму ее празднования: прежде к мемориалам и памятным местам приходили потомки погибших, теперь – чиновники по разнарядке.

«Митинги у памятников превращаются из какого-то эмоционального, искреннего движения в формальную акцию чиновников, которых выдернули со службы, чтобы они отчитались в социальных сетях. Собранный руководством митинг, сухие фразы, возложили цветы и разбежались. Такой формализм отталкивает, он губит память, он её не поддерживает. А когда нет эмоций, когда сами люди, которые организовывают подобные миссии, не живут этой памятью, не дорожат или не желают эту память передать – это наша беда, и это нужно преодолевать», – указал Макаренко.

Главред ИА «Аврора» Кирилл Рычков считает, что только Дня Победы недостаточно для «точки кристаллизации».

«У нас даже «Бессмертный полк» отменили. Разве это не признак того, что о единстве политическое руководство страны думает немного? Нужен образ будущего, то, с чем мы пойдём вперед. Мы никогда не договоримся по прошлому, будем бесконечно спорить, а нам это не нужно. Нам нужен образ будущего, и если мы будем его строить вместе, без оглядки на прошлое, тогда мы получим результат», – уверен эксперт.

Политолог Алексей Мухин напомнил, что с 90-х годов историческая наука стала опираться на альтернативные источники, и этому нужно выработать антидот. Мы присутствуем в историческом моменте переосмысления всего мироустройства, когда любой человек может стать блогером и вести за собой толпу.