Холодный душ от Климкина: Трамп не будет давить на Путина и принимать сторону Украины

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 15:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп хочет развивать отношения с Россией по многим направлениям, и Украина для него не в приоритете.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп хочет развивать отношения с Россией по многим направлениям, и Украина...

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«Трамп не хочет давить на Путина. И не потому, что Путин ему там супер нравится, а потому, что ему нужны отношения с Путиным и с Россией. Он считает, что великие страны должны говорить с другими великими странами. Хоть Россия сейчас и не является крупным игроком экономически, но с точки зрения безопасности, ядерного оружия, ресурсов, такой страной для Трампа является.

И Трамп хочет решать с Путиным много вопросов, и они во многом выходят за то, что касается нас, Украины. Поэтому Трамп не будет становиться на нашу сторону, если только что-то очень эмоциональное не случится, и Трамп посчитает себя персонально оскорбленным Путиным. Такого пока не произошло, и я не уверен, что это произойдет в обозримом будущем. Трампу нужны отношения с Россией по многим перспективам», – заявил Климкин.

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