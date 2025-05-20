Холодный душ от Климкина: Трамп не будет давить на Путина и принимать сторону Украины
Президент США Дональд Трамп хочет развивать отношения с Россией по многим направлениям, и Украина для него не в приоритете.
Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп не хочет давить на Путина. И не потому, что Путин ему там супер нравится, а потому, что ему нужны отношения с Путиным и с Россией. Он считает, что великие страны должны говорить с другими великими странами. Хоть Россия сейчас и не является крупным игроком экономически, но с точки зрения безопасности, ядерного оружия, ресурсов, такой страной для Трампа является.
И Трамп хочет решать с Путиным много вопросов, и они во многом выходят за то, что касается нас, Украины. Поэтому Трамп не будет становиться на нашу сторону, если только что-то очень эмоциональное не случится, и Трамп посчитает себя персонально оскорбленным Путиным. Такого пока не произошло, и я не уверен, что это произойдет в обозримом будущем. Трампу нужны отношения с Россией по многим перспективам», – заявил Климкин.
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