Холодный душ от Климкина: Трамп не будет давить на Путина и принимать сторону Украины

Президент США Дональд Трамп хочет развивать отношения с Россией по многим направлениям, и Украина для него не в приоритете.

Об этом в эфире видеоблога «Лига» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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