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Рейтерс сообщает, что в ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана, посчитав, что Тегеран обогатил достаточно урана, чтобы создать 15 ядерных бомб.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство нанесло «в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива» и программы баллистических ракет.

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Интересно, что, как пишет WP, Израилю удалось сохранить в тайне точное время атаки, несмотря на сообщения мировых СМИ о готовности нанести удар по Ирану. Атака не планировалась до начала следующей недели, а Нетаньяху планировал провести выходные в отпуске перед намеченной на понедельник свадьбой своего сына.

Иранское агентство ИРНА передает, что израильская армия атаковала не только военные и ядерные объекты, но и высокопоставленных военных и ученых Ирана. Первым же ударом была обезглавлена иранская армия и опора фундаменталистского режима – Корпус стражей исламской революции.

Поражены штаб-квартира КСИР, Генштаб и жилые комплексы, где живут сотрудники КСИР. Иранское телевидение подтвердило гибель командующего КСИР Хусейна Салами и командира штаба КСИР генерала Голама-Али Рашида. Сообщается о смерти начальника Генерального штаба ВС Ирана — генерала Мохаммада Багери, коммандующиго ВВС Азиза Насирзаде и других генералов. Ликвидированы ведущие ученые-ядерщики страны – Ферейдун Аббаси-Давани, и Мохаммад Мехди Техранчи и Абдулхамид Манучехр.

По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник иранского рахбара аятоллы Хаменеи Али Шамхани. Как передает иранское агентство Tasnim, всего погибло шестеро ученых.

Сам престарелый Али Хаменеи заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю, и ответ его «будет страшным».

«Сионистское образование должно ожидать сурового наказания. Сильная рука военной мощи Исламской Республики не ослабнет. Преступное образование запланировало для себя горькую судьбу и будущее, полное мучений», — написал он.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, после стремительного развала «шиитской оси» на ближнем востоке и разгрома Израилем ХАМАС и Хезболлы, паления режима Асада в Сирии и ничьей в Йемене, противники Ирана больше не боятся его угроз.

Впрочем, перестраховки ради, министр обороны еврейского государства Исраэль Кац предупредил о возможных в ближайшее время атаках более ста иранских беспилотников на страну. Если верить изоаильским СМИ, они достигнут страны уже через час

Как пишет The Times of Israel, в связи с угрозой иранской атаки, в Тель-Авиве был отменен запланированный на 13 июня гей-парад – крупнейшее мероприятие такого рода на Ближнем Востоке.

Интересно, что, как и в случае с украинской операцией «Паутина», Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что заранее знал о планах Израиля ударить по Ирану, но США не были вовлечены в эту операцию. Он пообещал, что Соединенные Штаты защитят и себя, и Израиль в случае ответного удара, однако выразил надежду на возвращение за стол переговоров с Тегераном.

На фоне эскалации Израиль, Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

МАГАТЭ подтвердило удар по ядерному объекту в Натанзе, написал в соцсети глава агентства Рафаэль Гросси. Он выразил озабоченность ситуацией в Иране и добавил, что находится в контакте с Тегераном по поводу уровня радиации после израильского удара.

Напомним, накануне израильского удара МАГАТЭ на заседании своего руководящего органа официально подтвердило факт невыполнения Ираном своих обещаний по отказу от продвижения ядерной программы.