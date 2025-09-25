Иллюзий нет. Сразу после прихода Трампа мы знали, что будут делать США по Украине, – основатель «Рыбаря»
Слова президента США Дональда Трампа, то ругающего Украину, то Россию, – не значат абсолютно ничего – «договорняка» с американцами не будет, а переговоры начнутся лишь с учетом положения дел на поле боя.
Об этом в эфире видеоблога «Инфоцелина» заявил основатель телеграм-канала «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не обращаю внимание на его публичную риторику, потому что она ровным счетом ничего не значит. У нас почему-то все привыкли качаться на этих эмоциональных качелях, и мы очень зависимы от мнения, что же скажут там на Западе?
И поэтому, когда внезапно обнаруживается, что Трамп верен самому себе, а собственное слово для него ничегошеньки не значит, все почему-то расстраиваются.
Хотя относиться нужно так – его слова в адрес России, даже положительные, ничего не значат. Значит, только реальная обстановка на поле боя, и все переговорные треки будут развиваться в соответствии с ней.
Ну а так – мы видим просто дедушку, который рекламирует со своей политической трибуны какие-то препараты в рамках борьбы с аутизмом, он просто что-то пытается продвинуть для того, чтобы заработать, и является, по сути, торгашом, который не помнит или намеренно умалчивает, что говорил вчера и позавчера для того, чтобы хайпануть. Поэтому я в вероятность какого-то прям договорничка через Трампа не верю от слова совсем…
Наши источники в США, еще когда мы разговаривали во время прихода Трампа к власти с представителями его команды, еще в ноябре было принято решение о том, что Америка не изменяет своих подходов к российско-украинскому конфликту.
Команда Трампа занимает выжидательную позицию. Россия сколько может взять, столько она пускай и берет. В конце придет Америка, скажет, что всех примирила и возьмет лавры победителя себе. В это время американцы, пускай не прямыми путями, но продолжают нагревать руки на этом конфликте», – заявил Звинчук.
