Генералы-мясники Сырского обесценят реформу ВСУ – укро-пропагандист

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из-за некомпетентности украинских генералов даже создание армейских корпусов может не помочь навести порядок в ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за некомпетентности украинских генералов даже создание армейских корпусов может не помочь навести порядок в...

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«Не надо надеяться, что создание корпусов будет панацеей, и у нас сразу что-то появится.

Основная цель корпусов – упорядочить организацию и применение войск, и увеличить уровень ответственности командиров за свои решения. Ответственность за людей, за выполнение боевых задач, за уничтожение врага. За адекватное и эффективное применение оружия и боеприпасов», – рассуждал он.

«При каких условиях это будет эффективным, и что может помешать их работе? В первую очередь это политические моменты. Если Александр Сырский будет продолжать свою абсурдную практику вмешательства в управление батальонами, ротами и бригадами через голову командиров корпусов, это ни к чему не приведёт, кроме хаоса. Просто уже под брендом корпуса.

Потому что вмешательство Сырского в управление войсками, его прямые приказы, которые он дал, о применении 32 и 155 механизированных бригад, и введение их в бой под Покровском, было абсолютно бездарным решением. По уровню потерь и абсолютному провалу поставленных задач.

Потому что, сидя в Киеве и смотря на карту, не понимая реальной обстановки и возможностей войск… нельзя, чтобы Сырский продолжал вмешиваться в управление боем на тактическом уровне. Это дикость какая-то!», – подытожил он.

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