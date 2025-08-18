«Где ей и место»: Трамп «выбросил на помойку» Тихановскую и её дружков

Своим звонком Александру Лукашенко Дональд Трамп фактически выбросил на помойку потуги западных политиков признать белорусского президента нелегитимным.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп назвал Лукашенко президентом Белоруссии. И как вся Европа с этой котлетницей, у которой неожиданно мужа выпустили? Кто она теперь? Как Европа утрётся от этой пощёчины? Хозяин сказал, что президент Белоруссии – Лукашенко, и нет другого», – сказал Кедми.

«То есть, вся их безобразная, мелкая и грязная политика в отношении Белоруссии – выброшена на помойку, где она и должна быть. И все их герои, которых они раздували, они на той же помойке.

А Трамп, когда упоминает Россию, Китай, Индонезию, говорит и про Белоруссию. Это успех Лукашенко и Путина», – добавил он.