«ЕС в изоляции – сами виноваты» – испанский евродепутат призвал мириться с неуёмным Трампом

«Союз против Трампа» не помог, и теперь ЕС придётся «очень постараться», чтобы вернуть доверие Белого дома.

Об этом в Европарламенте заявил испанский депутат Герман Терч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно иметь чёткое представление о том, чего мы хотим добиться с Америкой. Нужно искать способы улучшить отношения с нынешней администрацией. Было бы полезно, если бы у нас был чёткий партнёр, с которым мы могли бы взаимодействовать в администрации, чтобы мы были готовы к диалогу, вместо того, чтобы увязать в конфликтах, это было бы гораздо продуктивнее для обеих сторон. Иногда еврокомиссия слишком сосредоточена на европейском подходе к вещам, а он слишком узкий.

Сегодня здесь прозвучали довольно резкие высказывания, но союз против Трампа не поможет. Вы видите, что Трамп заключил соглашения с Японией, Великобританией и Китаем, а мы отстаём. Мы фактически изолированы, и, возможно, сами виноваты в этом из-за того, что последние 10 лет твердили, что Трамп не подходит, что он неправильно управляет страной, что члены его кабинета…и т.д.», – сказал Терч.