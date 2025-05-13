«ЕС в изоляции – сами виноваты» – испанский евродепутат призвал мириться с неуёмным Трампом
«Союз против Трампа» не помог, и теперь ЕС придётся «очень постараться», чтобы вернуть доверие Белого дома.
Об этом в Европарламенте заявил испанский депутат Герман Терч, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Важно иметь чёткое представление о том, чего мы хотим добиться с Америкой. Нужно искать способы улучшить отношения с нынешней администрацией. Было бы полезно, если бы у нас был чёткий партнёр, с которым мы могли бы взаимодействовать в администрации, чтобы мы были готовы к диалогу, вместо того, чтобы увязать в конфликтах, это было бы гораздо продуктивнее для обеих сторон. Иногда еврокомиссия слишком сосредоточена на европейском подходе к вещам, а он слишком узкий.
Сегодня здесь прозвучали довольно резкие высказывания, но союз против Трампа не поможет. Вы видите, что Трамп заключил соглашения с Японией, Великобританией и Китаем, а мы отстаём. Мы фактически изолированы, и, возможно, сами виноваты в этом из-за того, что последние 10 лет твердили, что Трамп не подходит, что он неправильно управляет страной, что члены его кабинета…и т.д.», – сказал Терч.
«Наша враждебность очевидна, и это очень некстати. Есть те, кто боятся, что будет дальше. В Германии боятся АдГ, боятся, что происходит в США. Но, по крайней мере, в Штатах не отменили выборы, и не было такой цензуры, как в ЕС. Мы видим, что происходит в ЕС в последнее время, с точки зрения уважения к результатам голосования. Так что, я думаю, есть основания для улучшения отношений, но нам придётся очень постараться. Много дезинформации и отсутствия реализма, так что есть, над чем поработать», – добавил евродепутат.
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