ЕС «на всякий случай» готовится к торговой войне с США

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Politico пишет, что Европа потихоньку готовится к возможной торговой войне с США при Трампе, хотя и «не хочет начинать никаких ссор с непредсказуемым новым американским лидером и понимает, что публичное морализаторство только даст обратный эффект».

«Нужны холодные головы», — цитирует издание выступление канцлера Германии Олафа Шольца на только что прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе. — «Совершенно очевидно, что президент Трамп и его администрация будут держать мир в напряжении в ближайшие годы в энергетической и климатической политике, в торговой политике, во внешней политике и политике безопасности и во многих других областях».

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Однако хладнокровие Европы не следует путать с потакательством, добавил Шольц: «Мы можем и будем иметь дело со всем этим без ненужного волнения и возмущения».

«Хотя очевидно, что Европа не хочет вступать в конфликт с Соединенными Штатами, на этот раз она проделала гораздо больше работы по подготовке к конфликтам, чем перед первым сроком Трампа», – отмечает издание.

Что касается торговли, то Брюссель и Лондон уже несколько месяцев отрабатывают военные сценарии и подготовили арсенал оружия для торговой войны, если возникнет такая необходимость. Еврочиновники надеются, что Трампа удастся убедить не вводить карательные пошлины на европейский экспорт, но они готовы предоставить полный спектр ответных мер, включая ответные пошлины, сообщают осведомленные источники.

Как известно, в своей инаугурационной речи Трамп обрушился с критикой на тарифы, оставив Европе мало поводов для жалоб в тот момент. Его указ, описывающий торговую политику «Америка прежде всего», поручил его команде просто изучить идею универсальных тарифов. Хотя он призывал к пересмотру первой торговой сделки, которую он заключил с Китаем, и к действиям по устранению торговых дисбалансов и валютных манипуляций со стороны торговых партнеров Америки, в нем не было прямого упоминания Европы.

Через несколько часов после приведения к присяге Трамп предложил ЕС путь, позволяющий избежать торговой войны, заявив: «Единственное, что они могут сделать быстро, — это купить нашу нефть и газ».

Европейская комиссия подтвердила POLITICO, что она серьезно относится к предложению и свяжется напрямую с представителями Белого дома.

«Нам нужно установить с ними контакт и посмотреть, как двигаться дальше», — заявила представитель по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен. «Приоритет — вести разговор, взаимодействовать на раннем этапе, обсуждать общие интересы и быть готовыми к переговорам».

«Трамп — политик, ориентированный на интересы, а не на ценности», — сказал высокопоставленный западный чиновник. «Поэтому вам придется апеллировать к его интересам».

Как отмечает издание, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обрисовала оптимистичное видение ЕС как экономического тяжеловеса, превосходящего США по многим ключевым показателям и открытого для бизнеса с такими странами, как Мексика и Китай, в то время как Трамп берет курс на столкновение с этими странами.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе со своей первой важной политической речью после инаугурации Трампа, фон дер Ляйен избегала прямой критики американского президента, но провела четкие и резкие контрасты с Америкой, особенно подчеркнув приверженность ЕС Парижскому климатическому пакту , от которого Вашингтон сейчас отказывается.

По ее словам, в Европе по-прежнему «крупнейший торговый сектор в мире», а также «более высокая продолжительность жизни, более высокие социальные и экологические стандарты и более низкий уровень неравенства, чем у всех наших глобальных конкурентов».

В отличие от тактики нестандартной силы Трампа, «крупный и привлекательный рынок» Европы был предсказуемым партнером, сказала фон дер Ляйен . «С Европой вы получаете то, что видите. Мы играем по правилам. Наши сделки не имеют скрытых условий».

В целом фон дер Ляйен стремилась к альянсам, а не к разборкам, особенно с теми, кто находится под прицелом Трампа. «Европа продолжит искать сотрудничества — не только с нашими давними друзьями-единомышленниками, но и с любой страной, с которой у нас есть общие интересы», — подчеркнула она.

Что касается многочисленных проблем Европы — от войны на пороге страны до промышленного спада и всплеска крайне правых сил, — фон дер Ляйен предпочла не останавливаться на них, отмечает издание.

Вместо этого она не очень убедительно попыталась вселить уверенность в способность блока к переменам, изложив планы реформ, которые будут представлены в феврале и направлены на объединение разрозненных рынков капитала блока, сокращение бюрократической волокиты и содействие развитию компаний, лидирующих в мире.