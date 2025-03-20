Возобновление поставок оружия и разведданных на Украину было ошибкой США.

Об этом четырехзвездочный генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят заявил в интервью Флавио фон Вицлебену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я также считаю ошибкой то, что сразу после объявления украинско-американского предложения о перемирии поставки оружия и, прежде всего, предоставление информации разведывательных служб были немедленно возобновлены.

Это не имеет особого смысла и даже не соответствует смыслу прекращения огня. Прекращение огня должно в основном заморозить статус кво, а затем привести к положительному результату переговоров. Здесь были допущены некоторые искусственные ошибки со стороны США. Можно только надеяться, что два президента разберутся с этим», – сказал Куят.