Это никакой не план мира, а принуждение к капитуляции! – истерика в укро-эфире

Анатолий Лапин.  
21.11.2025 12:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 873
 
Дзен


Слитый в западные СМИ план из 28 пунктов по Украине – это сценарий план капитуляции Бандерштадта.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский пропагандист, русофоб Юрий Бибик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Если подытожить весь этот маразм, то нужно сказать следующее. План сделан за нашей спиной вместе с оккупантами – это не принимается. План, который предусматривает полную демилитаризацию Украины: сокращение армии, запрет на вооружение и так далее. План, который лишает Украину геополитической перспективы, отказ от НАТО. Это план, который легализует потерю нашей территории под видом будь то аренды или демилитаризации, признания Крыма и Донбасса Штатами и другими странами, что также типа прописано в этом плане…

Этого не будет, я не знаю, кто, кроме этой администрации США может пойти на признание любой захваченной, аннексированной, оккупированной территории российскими уродами – это просто невозможно себе представить в цивилизованном мире!

Этот план не содержит никаких гарантий безопасности для нас, просто Россию возвращают в мировую экономику и снимают санкции. Так это гарантии для России, а не для нас.

Это план, который пытаются продвинуть путем давления на Украину, на наше правительство и используют сложную ситуацию на фронте, внутренние проблемы.

То есть, фактически, это не план мира, это – план капитуляции Украины, план легализации российской агрессии, он не принесет никакого настоящего мира, а лишь закрепит агрессию и даст России время на ресурсы для нового нападения в будущем», – истерит Бибик.

