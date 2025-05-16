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В националистическом государстве Украина ни один из репрессированных народов не мог быть восстановлен в правах, поскольку это идет в разрез с государственной политикой.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в составе России репрессированные народы в Крыму смогли в полном объёме восстановить свои права, были полностью реабилитированы. Это связано с тем, что Украина, в составе которой они были какое-то время, с самого начала строилась как националистическое государство. С течением времени этот национализм стал приобретать чудовищные, варварские, радикальные формы, особенно после государственного переворота 2014 года, осуществлённого неонацистами и националистическими группировками. Естественно, эти националисты не хотели уважать права никаких народов. Они пытались манипулировать, стравливать различные народы друг с другом, особенно натравливая всех на русский народ. При этом не хотели уважать права других народов, и поэтому блокировали возможность полноценной реабилитации репрессированных народов» – подчеркнул он.

В отличие от Украины, Россия изначально позиционирует себя как многонациональное государство, в котором равенство народов является приоритетом государственной политики.