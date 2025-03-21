Британцы определились с количеством своих будущих «миротворцев» на Украине

Сергей Рыжов.  
21.03.2025 08:50
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Политика, Украина


The Times цитирует британского премьера Кира Стармера на вчерашней встрече «коалиции желающих» в Лондоне, где он, от имени Великобритании,  заявил о планах развернуть на Украине миротворческий контингент численностью более 10 тысяч солдат.

Высокопоставленные правительственные источники заявили изданию, что глава правительства заручился поддержкой «значительно большего количества» стран, чем три государства, первоначально предлагавшие предоставить наземные войска, хотя основная часть сил, вероятно, поступит из Великобритании и Франции.

The Times цитирует британского премьера Кира Стармера на вчерашней встрече «коалиции желающих» в Лондоне,...

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Около 35 стран согласились оказать оружие, логистическую и разведывательную поддержку миссии, которую называют «силами сдерживания».

Стармер заявил, что европейские миротворцы должны защитить Украину от повторения ситуации 2022 года, когда Россия за одну ночь ввела войска на территорию страны и начала масштабное наступление по всем направлениям.

 «В прошлом уже были соглашения, которые не включали в себя механизмы безопасности, и Путин на них просто не обращал внимания», — сказал он, намекая на Минские соглашения.

 «Мы знаем из истории, каков риск в данной ситуации, именно поэтому мы работаем с союзниками, чтобы политическое единство и импульс, которые мы сформировали за последние недели, — а это большое достижение, что столько стран объединились, — теперь превратились в конкретное военное планирование и военные операции», – добавил он, отметив, что остаётся осторожным в прогнозах относительно возможности заключения мирного соглашения.

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